Макрон пообіцяв Зеленському ППО: про що домовились президенти

Макрон і Зеленський поспілкувалися телефоном

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському допомогу у зміцненні протиповітряної оборони.

Як повідомили в Єлисейському палаці, глави держав провели телефонну розмову 1 листопада.

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Президент Франції підтвердив повну мобілізацію його країни для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, особливо в сфері протиповітряної оборони.

«Президент Макрон також висловив рішучість допомогти Україні протистояти наближенню зими, коли росіяни завдали значної шкоди інфраструктурі електро- та водопостачання країни. Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку щодо цього», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Макрон обговорили зупинку Росією виконання угоди щодо експорту українського зерна морським коридором. Президент Франції засудив одностороннє рішення Росії, яке вкотре завдає шкоди світовій продовольчій безпеці.

Також лідери держав обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, де тиск російської армії на український персонал ще більше ставить під загрозу безпеку станції.

Також президенти торкнулися хибних тверджень Росії щодо нібито підготовки Україною «брудної бомби». Макрон привітав зразкову прозорість України, яка негайно дозволила прибути на місце місії МАГАТЕ, щоб продемонструвати, що країна повністю дотримується своєї угоди про гарантії та зняття необґрунтованих звинувачень.

«Два президенти домовилися організувати 13 грудня у Парижі міжнародну конференцію для підтримки стійкості країни у зимовий період. З цією метою найближчим часом розпочнеться підготовча робота з іншими партнерами України. Крім того, два президенти також домовилися про організацію двосторонньої конференції, спрямованої на мобілізацію французьких компаній, яка відбудеться 12 грудня», – сказано в повідомленні Єлисейського палацу.