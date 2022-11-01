Макрон пообіцяв Зеленському ППО: про що домовились президенти

Макрон пообіцяв Зеленському ППО: про що домовились президенти

Макрон і Зеленський поспілкувалися телефоном

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському допомогу у зміцненні протиповітряної оборони.

Як повідомили в Єлисейському палаці, глави держав провели телефонну розмову 1 листопада.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Президент Франції підтвердив повну мобілізацію його країни для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, особливо в сфері протиповітряної оборони.

«Президент Макрон також висловив рішучість допомогти Україні протистояти наближенню зими, коли росіяни завдали значної шкоди інфраструктурі електро- та водопостачання країни. Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку щодо цього», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Макрон обговорили зупинку Росією виконання угоди щодо експорту українського зерна морським коридором. Президент Франції засудив одностороннє рішення Росії, яке вкотре завдає шкоди світовій продовольчій безпеці.

Також лідери держав обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, де тиск російської армії на український персонал ще більше ставить під загрозу безпеку станції.

Також президенти торкнулися хибних тверджень Росії щодо нібито підготовки Україною «брудної бомби». Макрон привітав зразкову прозорість України, яка негайно дозволила прибути на місце місії МАГАТЕ, щоб продемонструвати, що країна повністю дотримується своєї угоди про гарантії та зняття необґрунтованих звинувачень.

«Два президенти домовилися організувати 13 грудня у Парижі міжнародну конференцію для підтримки стійкості країни у зимовий період. З цією метою найближчим часом розпочнеться підготовча робота з іншими партнерами України. Крім того, два президенти також домовилися про організацію двосторонньої конференції, спрямованої на мобілізацію французьких компаній, яка відбудеться 12 грудня», – сказано в повідомленні Єлисейського палацу.

  • 9
  • 01.11.2022 17:37
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:57
Іран поставить Росії тисячу одиниць зброї: що і коли отримає армія РФ
Світ
17:37
Макрон пообіцяв Зеленському ППО: про що домовились президенти
Україна
17:15
У Мелітополі окупанти пограбували Приватбанк і відкрили на його місці свій Промсвязьбанк
Україна
15:09
Корупційна тінь «Гетьмана»
Україна
14:43
Російський офіцер розстріляв двох мобіків на бойових позиціях під Запоріжжям
Світ
14:25
Росія вербує для війни в Україні афганських солдатів
Україна
14:07
Одна з кращих диверсійних операцій: як розвідники ГУР знищили ворожі вертольоти у Пскові
Україна
13:40
Українська ППО за ніч знищила шість “Шахедів”
Україна
12:21
У Волновасі ЗСУ підірвали готель з кадирівцями
Україна
11:58
Росіяни вночі випустили 14 ракет по Краматорську
Україна
10:44
Глава "Нафтогазу" Вітренко йде у відставку: відомо, хто його замінить
Україна
10:26
Сьогодні обмежать енергопостачання в семи областях: список
Світ
09:23
Домовилися домовлятися: що вирішили у Сочі Путін, Алієв та Пашинян
Світ
08:44
У Бєлогороді та під Севастополем уночі було гучно: працювала ППО
Україна
07:56
На Херсонщині окупанти примусово виселяють місцевих жителів

Головне

Світ
17:37
Макрон пообіцяв Зеленському ППО: про що домовились президенти
Україна
13:40
Українська ППО за ніч знищила шість “Шахедів”
Україна
12:21
У Волновасі ЗСУ підірвали готель з кадирівцями
Україна
10:44
Глава «Нафтогазу» Вітренко йде у відставку: відомо, хто його замінить
Світ
06:26
Путін визнав, що масований удар по Україні – це помста за Севастополь
Світ
19:04
До Європи прямує ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald Ford
Україна
17:55
Антикорупційний суд заарештував ексголову ДФС Романа Насірова
Україна
10:11
Українське ППО знищило 44 російські ракети з 50 випущених сьогодні вранці
Україна
08:34
Окупанти влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах: що відомо
Світ
05:56
ООН, Туреччина та Україна погодили рух 16 суден у рамках зернової угоди: Росія відреагувала
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Іран поставить Росії тисячу одиниць зброї: що і коли отримає армія РФ
Світ
01.11.2022 17:57
ТОР
Макрон пообіцяв Зеленському ППО: про що домовились президенти
Світ
01.11.2022 17:37
ТОР
У Мелітополі окупанти пограбували Приватбанк і відкрили на його місці свій Промсвязьбанк
Україна
01.11.2022 17:15

Популярне

ТОР
До Європи прямує ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald Ford
31.10.2022 19:04
ТОР
Російський офіцер розстріляв двох мобіків на бойових позиціях під Запоріжжям
01.11.2022 14:43
ТОР
Два ударні російські вертольоти Ка-52 вибухнули в Псковській області
31.10.2022 11:27

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com