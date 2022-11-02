КНДР запустила 10 ракет: вперше одна з них упала біля кордону з Південною Кореєю

Північна Корея запустила ракети в бік Жовтого і Японського морів

КНДР запустила щонайменше 10 ракет зі свого східного та західного узбережжя в середу вранці, причому одна з них впала на південний бік морського кордону Південної Кореї вперше з того часу, як півострів був розділений.

Про це повідомило Kyodo.

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Повітряна тривога пролунала близько 8:55 ранку на південнокорейському острові Уллин біля східного узбережжя країни, повідомили військові, додавши, що одна ракета перетнула Північну прикордонну лінію – кордон, проведений силами ООН на чолі зі США після Корейської війни.

За словами військових, ракети, у тому числі балістичні ракети малої дальності, були запущені з району Вонсан та кількох інших місць.

«Це перший випадок з моменту поділу Корейського півострова, коли північнокорейська ракета впала поблизу південнокорейських територіальних вод», – заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

У відповідь південнокорейські ВПС випустили три ракети класу «повітря-земля» на північному боці морського кордону між 11:10 та 12:21.