КНДР запустила 10 ракет: вперше одна з них упала біля кордону з Південною Кореєю
Північна Корея запустила ракети в бік Жовтого і Японського морів
КНДР запустила щонайменше 10 ракет зі свого східного та західного узбережжя в середу вранці, причому одна з них впала на південний бік морського кордону Південної Кореї вперше з того часу, як півострів був розділений.
Про це повідомило Kyodo.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Повітряна тривога пролунала близько 8:55 ранку на південнокорейському острові Уллин біля східного узбережжя країни, повідомили військові, додавши, що одна ракета перетнула Північну прикордонну лінію – кордон, проведений силами ООН на чолі зі США після Корейської війни.
За словами військових, ракети, у тому числі балістичні ракети малої дальності, були запущені з району Вонсан та кількох інших місць.
«Це перший випадок з моменту поділу Корейського півострова, коли північнокорейська ракета впала поблизу південнокорейських територіальних вод», – заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
У відповідь південнокорейські ВПС випустили три ракети класу «повітря-земля» на північному боці морського кордону між 11:10 та 12:21.
- 8
- 02.11.2022 06:41
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: