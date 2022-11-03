Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетики
Об'єкт енергетики зазнав значних руйнувань
Пізно ввечері 20 жовтня російські окупанти атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе Shahed 136 і влучили в об'єкт енергетики.
Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
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«Кривий Ріг. Влучення дроном «Шахед». Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо», – написав він о 22:21.
Трохи згодом, о 23:09, Вілкул уточнив, що дрон-камікадзе влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури.
«Руйнування значні. Кілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються», – написав голова ВЦА Кривого Рогу.
Служби почали відновлювальні роботи.
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- 03.11.2022 06:41
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