Окупанти на Херсонщині і Луганщині піддають тортурам цивільних: шукають диверсантів

Окупанти на Херсонщині і Луганщині піддають тортурам цивільних: шукають диверсантів

Окупанти посилили пошуки диверсантів

Російські окупаційні війська посилили пошуки диверсантів та коригувальників вогню на окупованих територіях, грубо порушуючи закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Зокрема пошуки диверсантів тривають в у населеному пункті Каховка Херсонської області. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами “вибивають” покази.

Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве. Там окупанти проводять масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку.

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  • 07.11.2022 07:37
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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