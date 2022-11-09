Вночі окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе
Цієї ночі окупанти масовано атакували Дніпро і область дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
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П’ять баражуючих боєприпасів українська ППО знищила. Але є й влучання.
“У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі”, – написав Резніченко.
Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновано склади підприємства.
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- 09.11.2022 07:51
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