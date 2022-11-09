Росіяни масово позбавляються нерухомості в Криму: ціни впали

Росіяни масово позбавляються нерухомості в Криму: ціни впали

Ціни на нерухомість у Криму значно впали

Російські ЗМІ повідомляють, що росіяни почали масово позбавлятися нерухомості в Криму, ціни на неї впали, туристів немає, заробляти на оренді не виходить.

Як повідомило видання Amur.life, на найпопулярнішому ресурсі продажу зараз близько 15 тисяч оголошень про продаж нерухомості в Криму. При цьому пропозицій із позначкою «Продаю. Терміново!» з’явилося значно більше, ніж раніше.

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За словами Миколи Красновського, співробітника туристичної агенції «Берег, це переважно оголошення мешканців материка, тих, хто не живе в Криму, а квартири чи будинки купував як курортний бізнес.

Також видання зазначило, що закритий аеропорт, тривожність, вибухи на території півострова та близькість до військових дій значно зменшили кількість туристів.

Більшість приватників, які здають житло туристам, залишилися без відпочивальників або сильно опустили ціни. Відсутність попереднього бронювання на листопадові свята та новорічні канікули говорить про те, що й у ці вихідні туристів не буде. Не кажучи вже про наступне літо.

За даними ріелторів, Севастополь донедавна був містом, де ціни на нерухомість зростали з космічною швидкістю – на 40 відсотків з 2020 року.

«Насправді ціни на вторинне житло в Севастополі та по Криму впали на 15–20 відсотків. А ще серйозно впав попит, особливо на угоди із покупкою в іпотеку”, – каже ріелтор Світлана Левкович.

За її словами, ринок одразу відреагував на вибух Кримського мосту. Покупці з материка, які вже дали завдаток, скасовували покупку квартир, незважаючи на фінансові втрати.

  • 18
  • 09.11.2022 09:57
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