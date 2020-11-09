Пригожин, Кадиров і Симоньян несподівано підтримали виведення військ із Херсона

Заяву про відхід з Херсону всі сприйняли на диво позитивно

Після оголошення міноборони РФ про рішення щодо відведення військ із Херсона на його підтримку досить швидко висловилися кремлівські "яструби" та пропагандисти.

Так, власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин назвав рішення командувача російських окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна “чоловічим вчинком.”

За його словами, честі російській зброї відведення військ не робить, але свідчить про готовності брати відповідальність.

«Виведення військ з мінімальними втратами – досягнення Суровікіна, яке не робить честі російській зброї, але підкреслює особисті якості полководця, який вчинив як чоловік, який не боїться відповідальності», – заявив Пригожин.

Також несподівано підтримав відведення військ й голова Чечні Рамзан Кадиров.

“Повністю згоден із думкою пана Пригожина щодо рішення Суровікіна. Євгеній Вікторович дуже точно зауважив, що Суровікін врятував тисячу солдатів, які перебувають у фактичному оточенні”, – написав Кадиров.

За його словами, генерал Суровікін зробив «складний, але вірний вибір між безглуздими жертвами заради гучних заяв та порятунком безцінних життів солдатів».

“Тому вважаю, що Суровікін вчинив як справжній бойовий генерал, який не боїться критики. Йому відповідати за людей. Йому видніше”, – видав Кадиров нехарактерну собі похвалу.

Провідна російська пропагандистка Маргарита Сімоньян також підтримала рішення Суровікіна та Шойгу, порівнявши обох із російським маршалом Кутузовим.

“Поки ціла армія, є надія з честю закінчити війну. Зі втратою армії не тільки Москва – вся Росія буде втрачена”, – процитувала вона слова Кутузова.

Альтернативою цьому рішенню Симоньян назвала “покласти у голому степу угруповання, закидати тілами мобіків та відкрити дорогу на Крим”.