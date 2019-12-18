Кремль уверен в строительстве СП-, несмотря на новые санкции США
Накануне Сенат США одобрил введение санкций против Северного потока-2. В РФ уверены, что проект завершат.
Россия достроит Северный поток-2, несмотря на американские санкции, заявил в среду, 18 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Мы исходим из того, что этот проект будет закончен», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли возможные санкции США остановить создание газопровода.
«Такие действия (введение санкций США – ред.) являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции – более дорогого природного газа», – заявил Песков.
По его мнению, «такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу».
Новости по теме
Национальный банк и Кабинет министров обсудили причины и последствия укрепления курса национальной валюты в течение последних месяцев.
Температурный рекорд был побит 17 декабря, когда температура достигла 40,9°C. Ранее самый жаркий день в Австралии был зафиксирован в 2013 году – тогда на термометрах было 40,3°C. Ученые говорят о глобальном потеплении.
После первого чтения в законопроекте установлен лимит на владения землей в 200 тысяч га, его хотят снизить до 10.