Китай обвиняют в хакерской атаке на разработчиков вакцины COVID-19

Хакеры исследовали уязвимости компьютерных сетей компаний, а украденные данные планировали передать китайскому правительству, заявили в США.

Министерство юстиции США обвинило двух китайских хакеров Ли Сяоюя и Донга Цзяжи во взломе компьютерных систем разработчиков вакцины от коронавируса по заказу Министерства госбезопасности Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста.

Отмечается, что хакеры планировали передать информацию правительству КНР и в последнее время изучали уязвимости в компьютерных сетях американских биотех-компаний, которые разрабатывают вакцину, технологии тестирования и методы лечения COVID-19. В ведомстве не уточняют, удалось ли хакерам похитить данные исследований.

«Китай, наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей, теперь занял свое место в этом позорном клубе наций, предоставляющих убежище киберпреступникам», – сказал помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс.

В обвинительном акте также говорится, что хакеры работали более 10 лет, действуя как в личных целях, так и в интересах правительства Китая.

По данным Минюста, они взламывали сети высокотехнологичных компаний в США, Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Южной Корее, Швеции и Великобритании.

Им удалось похитить террабайты данных в сферах высокотехнологичного производства, разработки медицинского оборудования и фармацевтических препаратов, гражданского и промышленного строительства, программного обеспечение для бизнеса, образования, игр, солнечной энергии, обороны, отмечают в ведомстве.

Хакеров обвиняют сразу по нескольким статьям, санкции которых составляют от двух до 10 лет тюрьмы.

В Китае обвинения пока не прокомментировали.

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