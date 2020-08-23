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11:48 23 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россиянин Поветкин завоевал временный пояс чемпиона WBC

Александр Поветкин одержал победу в бою с британцем Дилланом Уайтом. Из-за коронавируса бой прошел почти без зрителей.

Россиянин нокаутировал британского спортсмена в пятом раунде.

«Может быть, это лучший нокаут в моей карьере», – сказал Поветкин после боя.

Титул временного чемпиона позволит российскому боксеру провести поединок с действующим чемпионом мира. Сейчас этим титулом обладает британец Тайсон Фьюри. В декабре у него запланирован бой с американским спортсменом Деонтеем Уайлдером. С победителем этого боя и встретится Поветкин.

Поветкину 40 лет. На его счету 36 побед, два поражения и одна ничья. Уайту 32 года. У него 27 побед и два поражения.

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Тэги: бокс, Александр Поветкин

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