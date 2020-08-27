Партиям запретили благотворительность перед выборами
В противном случае руководству политсилы грозит до пяти лет тюрьмы.
Национальное агенство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что политические партии не могут заниматься благотворительностью в период избирательной кампании.
Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.
«Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) предоставило разъяснения относительно права политических партий осуществлять благотворительную деятельность: политические партии во время ведения уставной деятельности не могут использовать свои имущество и средства на благотворительную деятельность», – говорится в сообщении.
Отмечается, что благотворительная помощь от партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей и предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет или от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет (ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса).
В агентстве подчеркнули, что избирательный процесс начинается за 50 дней до дня местных выборов – 5 сентября.
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