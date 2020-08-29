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11:23 29 Августа 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

США снова призвали Россию уйти с Донбасса

Россия должна вывести свои силы с Донбасса, санкции против нее будут сохраняться до выполнения ею обязательств в рамках Минских договоренностей.

«Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства – вывести свое вооружение и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на Востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанными границами Украины», – сказано в заявлении посольства США в Украине к годовщине Иловайской трагедии.

В конце добавляется, что санкции США против России за ее агрессию на Донбассе будут продолжаться, пока РФ не выполнит свои обязательства.

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Тэги: Россия, США, война на Донбассе

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