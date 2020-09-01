Главу католической церкви Беларуси не пустили в страну

Митрополит Тадеуш Кондрусевич, глава католической церкви в Беларуси, так и не смог вернуться в страну из командировки в Польшу.

Он провел на пограничном переходе около трех часов и был вынужден вернуться в Польшу, куда ездил в командировку.

«Мы будем обращаться за разъяснениями в Госпогранкомитет и МВД и ждать возвращения главы католической церкви Беларуси на родину», – сказал пресс-секретарь белорусской католической церкви отец Юрий Санько.

2 июля Кондрусевич в своем обращении к верующим на ежегодных торжествах в Будславе затронул, в частности, тему коронавируса и президентских выборов.

«Из Евангелий мы знаем, что Иисус успокоил шторм на море и сказал апостолам не бояться. Мы также не должны бояться открыть дверь своего сердца Иисусу, чтобы Он мог быть с нами и нашими людьми, которые выбирают свое будущее. Корабль, названный Беларусью, сегодня находится в море, потрясенном социально-политическими волнами. Предстоящие выборы должны быть честными, свободными и честными», – сказал Кондрусевич.

По официальным данным, к католической церкви причисляют себя около 1 миллиона 400 тысяч жителей Белоруссии, или более 10 процентов населения страны.

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