Умерла первая олимпийская чемпионка Украины
Ушла из жизни легенда украинского спорта, первая Олимпийская чемпионка Украины, прославленная спортивная гимнастка Нина Бочарова. Ей было 95 лет.
«Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами», – говорится в сообщении НОК Украины.
Нина Бочарова – первая украинка, завоевавшая золото на Олимпийских играх. Спортсменка выиграла две золотые и две серебряные медали на летней Олимпиаде-1952. В 1949 году Бочарова стала абсолютной чемпионкой СССР, в 1954-м – чемпионкой мира.
Также гимнастка известна тем, что придумала упражнение, которое раньше никто не исполнял в мире: поперечный шпагат на брусьях.
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