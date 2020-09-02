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08:21 02 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Умерла первая олимпийская чемпионка Украины

Ушла из жизни легенда украинского спорта, первая Олимпийская чемпионка Украины, прославленная спортивная гимнастка Нина Бочарова. Ей было 95 лет.

«Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами», – говорится в сообщении НОК Украины.

Нина Бочарова – первая украинка, завоевавшая золото на Олимпийских играх. Спортсменка выиграла две золотые и две серебряные медали на летней Олимпиаде-1952. В 1949 году Бочарова стала абсолютной чемпионкой СССР, в 1954-м – чемпионкой мира.

Также гимнастка известна тем, что придумала упражнение, которое раньше никто не исполнял в мире: поперечный шпагат на брусьях.

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Тэги: олимпийская чемпионка, спортивная гимнастика

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