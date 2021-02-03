Суд снова отправил шамана Габышева в психдиспансер

Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о госпитализации шамана Александра Габышева.

Иск о госпитализации Габышева подал якутский психоневрологический диспансер, указав на то, что шаман «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации».

Ранее Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года. Он заявил, что намерен выйти из Якутска «на белом коне» с небольшим отрядом добровольцев, а в Иркутске соединится с основным отрядом сторонников, которые, вероятно, будут следовать за конным шаманом на машинах.

В медучреждении заявили, что после выписки Габышева из учреждения летом 2020 года ему назначили активное диспансерное наблюдение у психиатра, к которому шаман должен был ходить один-два раза в месяц. В психдиспансере утверждают, что после выписки Габышев наблюдался у врача несколько месяцев, но в декабре он «пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет».

После этого Габышев не явился на очередной прием, а лечащий врач не смогла дозвониться до него. В итоге сотрудники полиции вместе с врачами пришли к Габышеву и принудительно отвезли его в психдиспансер. Прянишников рассказывал, что двери дома шамана были взломаны, внутри раскиданы вещи, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

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