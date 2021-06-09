Паспорта вакцинации будут использовать на матчах Евро-2020

Для посещения матчей на стадионе «Уэмбли» болельщикам из Великобритании необходимо будет показать специальное приложение Национальной службы здравоохранения.

В этом месяце Уэмбли примет три игры сборной Англии в групповых турах. Первый матч против Хорватии пройдет уже в это воскресенье, 14 июня. Для входа на него можно будет использовать приложение NHS или шотландские и валлийские сервисы регистрации прививок. Причем, вторая доза вакцины должна быть получена не позже, чем за две недели до матча.

Это правило будет распространяться на всех болельщиков в возрасте от 11 лет. Тем, кто не прошел вакцинацию, придется делать тесты и показывать их результаты на входе. Приниматься будут только результаты тестов, проведенных не раньше, чем за 48 часов до матча.

Во время групповых матчей сборной Англии, которые пройдут 13, 18 и 22 июня, Уэмбли может быть загружен только на 25%, то есть вмещать 22500 человек. Это же правило будет распространено на матчи 1/8 финала. Также на Уэмбли пройдут полуфиналы и финал Евро, которые намечены на июль. Есть надежда, к этому моменту коронавирусные ограничения будут сняты.

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