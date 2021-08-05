Задержаны лидеры харьковского Нацкорпуса

СБУ проводит обыски у представителей Нацкорпуса. По данным СМИ, их подозревают в рэкете.

СБУ задержала в Харькове членов местного отделения партии Национальный корпус, сообщает в четверг, 5 августа, Dетектив-Info со ссылкой на источник.

По данным издания, задержанных обвиняют в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, занимающейся рэкетом.

Отмечается, что участники ОПГ в течение не менее трех последних лет «кошмарили» учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области.

Организаторами группы называется 27-летний Сергей Величко (известный как «Чилли-Вилли») и 31-летний участник Азова Артем Мошенский.

Утверждается, что группировке инкриминируется несколько эпизодов уголовных производств в Харьковской области, среди которых вымогательство с угрозами применения насилия, умышленным уничтожением и повреждением транспорта.

По данным СМИ, сегодня силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались участниками «азовского движения», обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы.

В состав активных участников ОПГ правоохранители относят группу лиц, среди которых вышеупомянутые Величко и Мошенский, а также 25-летний Олег Скрипка, 36-летний Кирилл Крикунов, 39-летний Дмитрий Колесников, 29-летний Сергей Козлюк, 31-летний Артем Субочев, 24 -летний Иван Никифоров и другие.

Тэги: Харьков, СБУ, Нацкорпус, офис президента