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13:22 13 Октября 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix

Просмотры сериала «Игра в кальмара» на стриминговой платформе Netflix превысили 111 миллионов.

Об этом сообщает Netflix в Twitter.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Просмотры сериала перевалили за отметку в 111 миллионов.

Интересно, что рекордные показатели проект достиг менее чем за месяц после выхода – премьера сериала состоялась 17 сентября.

Как ранее сообщали Власти, министр культуры пригласил создателей сериала «Игра в кальмара» снимать второй сезон в Украине.

В то время как в России на сериал пожаловались родители, которые считают, что их дети захотят повторить некоторые сцены из сериала.

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Тэги: netflix, Игра в кальмара
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