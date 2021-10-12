Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix

Просмотры сериала «Игра в кальмара» на стриминговой платформе Netflix превысили 111 миллионов.

Об этом сообщает Netflix в Twitter.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Просмотры сериала перевалили за отметку в 111 миллионов.

Интересно, что рекордные показатели проект достиг менее чем за месяц после выхода – премьера сериала состоялась 17 сентября.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Как ранее сообщали Власти, министр культуры пригласил создателей сериала «Игра в кальмара» снимать второй сезон в Украине.

В то время как в России на сериал пожаловались родители, которые считают, что их дети захотят повторить некоторые сцены из сериала.

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