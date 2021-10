Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix

Об этом сообщает Netflix в Twitter.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Просмотры сериала перевалили за отметку в 111 миллионов.

Интересно, что рекордные показатели проект достиг менее чем за месяц после выхода – премьера сериала состоялась 17 сентября.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

— Netflix (@netflix) October 12, 2021