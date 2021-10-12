Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix
Просмотры сериала «Игра в кальмара» на стриминговой платформе Netflix превысили 111 миллионов.
Об этом сообщает Netflix в Twitter.
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Просмотры сериала перевалили за отметку в 111 миллионов.
Интересно, что рекордные показатели проект достиг менее чем за месяц после выхода – премьера сериала состоялась 17 сентября.
Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn
— Netflix (@netflix) October 12, 2021
Как ранее сообщали Власти, министр культуры пригласил создателей сериала «Игра в кальмара» снимать второй сезон в Украине.
В то время как в России на сериал пожаловались родители, которые считают, что их дети захотят повторить некоторые сцены из сериала.