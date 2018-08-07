В России хотят запретить сериал «Игра в Кальмара»

На сериал пожаловались родители, которые считают, что их дети захотят повторить некоторые сцены из сериала.

В России могут запретить популярный сериал от Netflix «Игра в кальмара». Сериал содержит жестокие сцены насилия, в связи с чем, в «Лигу безопасного интернета» обратились обеспокоенное родители, которые опасаются, что их дети могут захотеть повторить некоторые сцены из сериала.

Лига безопасного интернета — российская неправительственная организация, созданная с целью цензурирования Интернета. Техническую возможность для этого организация имеет только на территории Российской Федерации.

Как ранее сообщали Власти, в Украине министр культуры пригласил создателей сериала «Игра в кальмара» снимать второй сезон в Украине.

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