Миллиардеру, который случайно признался в убийстве подруги, дали пожизненное

Роберт Дерст застрелил Сьюзен Берман у нее дома в Калифорнии. Он сознался в убийстве во время съемок сериала «Тайны миллиардера».

Роберт Дерст, наследник империи недвижимости, приговорен к пожизненному заключению за убийство.



Роберт Дерст был арестован в Новом Орлеане в 2015 году незадолго до выхода фильма в эфир, сообщает BBC News.

Прокуратура назвала 78-летнего Дерста, который предстал перед судом Лос-Анджелеса, «нарциссическим психопатом».

Присяжные сочли доказанным, что в 2000 году Дерст убил Берман, чтобы помешать ей дать показания о пропаже его жены. Он приговорен к пожизненному заключению. Присяжные решили, что преступление имеет особые обстоятельства.

Приговор за убийство первой степени исключает любую возможность условно-досрочного освобождения, а это означает, что теперь он, скорее всего, умрет в тюрьме

Сьюзен Берман была писателем и выступала в качестве пресс-секретаря Дерста.

Полиция полагает, что Дерст в разное время убил еще двух человек – свою жену Кэтлин Маккормак, которая пропала без вести в 1982 году, и Морриса Блэка, престарелого жителя города Галвестон в Техасе, где одно время скрывался преступник.

Как ранее писали Власти, Дерст случайно сознался в преступлении прямо во время съемок документального сериала, забыв, что на нем включенный микрофон.

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