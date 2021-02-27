Американец выиграл миллион сразу после того, как это ему приснилось

Сон жителя Мичигана о лотерейном джекпоте оказался пророческим – на следующий день он выиграл миллион долларов.

Лотерея Millionaire Maker II принесла жителю Мичигана миллионный выигрыш.



32-летний американец говорит, что часто покупает лотерейные билеты, несмотря на скептицизм жены, сообщает UPI.

«Я всегда говорил жене, что выиграю по-крупному, но она мне никогда не верила, – рассказал он. – Однажды ночью мне приснился сон, что я выиграл большую сумму. Я не придал этому особого значения и на следующий день пошел в магазин, чтобы купить лотерейные билеты».

В винном магазине в Хамтрамке он купил билеты со скретч-игрой Millionaire Maker II.

«Я сел в машину и начал их царапать. Я сразу увидел, что у меня есть номер 04, и подумал, что, вероятно, выиграю 100 долларов. Когда показался символ $1MIL, я думал, что все еще сплю», – рассказал счастливчик.

По его словам, он немедленно позвонил жене, чтобы сообщить ей хорошие новости.

Победитель лотереи решил получить свой джекпот единовременной выплатой в размере 634 тысяч долларов.

Как писали ранее Власти, в этом году в Швейцарии был выигран рекордный для Европы джекпот. Выигрыш в лотерее EuroMillions составил 210 миллионов евро.

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