Порошенко засекли на отдыхе на Кипре. Фото и видео

Пятого президента Украины Петра Порошенко заметили на отдыхе в кипрском городке Лимассол.

Порошенко заметили на отдыхе



Соответствующие фото и видео выложил Telegram-канал Карточный офис. Глава “Европейской солидарности” якобы провел на отдыхе три дня и уже вернулся в Киев.

В сообщении сказано, что Порошенко занимал номер в самом дорогом отеле города. Сколько стоил его номер не уточняется, но сказано, за гостевую виллу с бассейном придется заплатить 2850€ в сутки.

На снимках видно, как человек с похожей на Порошенко фигурой сидит за столиком в кафе и заходит в отель.

Был ли Петр Алексеевич на Кипре с семьей или самостоятельно – не уточняется.

Также в сообщении отмечено, что сам отель якобы принадлежит бывшему партнёру Порошенко экс-нардепу Игорю Кононенко.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего нового в журналистском расследовании офшоров “Квартала 95” не увидел и не причастен к отмыванию денег.

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