ЕС исключит Украину из “зеленого списка”: в МИД рассказали о последствиях

В случае принятия ЕС решения об исключении Украины из «зеленой зоны» безвиз не отменяется, появятся лишь временные ограничения на туристические поездки.

Украину исключат из "зеленого списка" ЕС



Об этом рассказал в Facebook пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко. Он уточнил, что пока решение в отношении Украины Евросоюзом не принято.

Представитель МИД добавил, что эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине. За последние недели Евросоюз уже существенно сократил перечень стран с «зеленой зоны». Некоторые страны ЕС начали усиливать карантинные мероприятия для своих граждан.

По словам Николенко, в случае принятия решения ЕС новых правил пересечения границ не будет. Оно носит рекомендательный характер и каждая страна сама будет определять ограничения для для украинцев.

“Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из «зеленого списка» ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году”, – написал Николенко.

Он также подчеркнул, что вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинстве стран.

Ранее Власти писали, что Европейский Союз удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан ЕС рекомендует снимать ковидные ограничения на въезд.

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