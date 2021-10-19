ЕС исключит Украину из “зеленого списка”: в МИД рассказали о последствиях
В случае принятия ЕС решения об исключении Украины из «зеленой зоны» безвиз не отменяется, появятся лишь временные ограничения на туристические поездки.
Об этом рассказал в Facebook пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко. Он уточнил, что пока решение в отношении Украины Евросоюзом не принято.
Представитель МИД добавил, что эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине. За последние недели Евросоюз уже существенно сократил перечень стран с «зеленой зоны». Некоторые страны ЕС начали усиливать карантинные мероприятия для своих граждан.
По словам Николенко, в случае принятия решения ЕС новых правил пересечения границ не будет. Оно носит рекомендательный характер и каждая страна сама будет определять ограничения для для украинцев.
“Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из «зеленого списка» ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году”, – написал Николенко.
Он также подчеркнул, что вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинстве стран.
Ранее Власти писали, что Европейский Союз удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан ЕС рекомендует снимать ковидные ограничения на въезд.