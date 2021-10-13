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Главная » Украина » Общество
15:17 21 Октября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В Украину ненадолго вернется лето: прогноз погоды на 22 октября

Окончание недели в Украине обещает быть теплым и сухим.

Осадки практически не ожидаются, за исключением прикарпатского региона

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Украину на короткое время вернется теплая погода. Так, в пятницу в среднем по стране температура составит +14 +20 градусов. В Киеве температура поднимется до +17 градусов тепла. Исключением станет западная часть Украины, там завтра ожидается от +10 до +16 градусов.

Однако, несмотря на теплую погоду синоптики предупреждают о порывистом ветре, который сохранится во многих областях страны.

Осадки практически не ожидаются, за исключением прикарпатского региона, где возможны небольшие дожди.

На выходных начнет возвращаться холодный арктический воздух и к воскресенью в большинстве областей Украины ночью вернется минусовая температура.

Тем не менее, теплые дни в октябре еще ожидаются – ориентировочно 27-29 октября. Всю следующую неделю в стране будет преобладать сухая погода.

Как ранее сообщали Власти, климатологи прогнозируют суровую зиму.

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Тэги: погода, прогноз погоды, синоптик
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