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Главная » Мир » Общество
15:28 25 Октября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Саакашвили стало критически плохо в тюрьме, его спасали реаниматологи

В ночь на 25 октября один из жизненных показателей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, упал до критического уровня. Потребовалось вмешательство бригады реаниматологов.

Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось

Об этом сообщило издание Грузия Онлайн со ссылкой на адвоката политика Дмитрия Садзаглишвили. После действий медиков показатели здоровья саакашвили вернулись к допустимым значениям.

“Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Соответственно, в повестке дня встанет незамедлительное оказание медицинской помощи», — пояснил Садзаглишвили.

Напомним, Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 25-й день. В Минюсте страны согласились госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси.

Однако сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты настаивают на многопрофильной гражданской клинике.

«Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михеила Саакашвили должно продолжится в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования… В 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию», – отметил Садзаглишвили.

Ранее Власти писали, что бывшему президенту Михеилу Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме.

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Тэги: Михеил Саакашвили
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