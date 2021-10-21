Саакашвили стало критически плохо в тюрьме, его спасали реаниматологи
В ночь на 25 октября один из жизненных показателей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, упал до критического уровня. Потребовалось вмешательство бригады реаниматологов.
Об этом сообщило издание Грузия Онлайн со ссылкой на адвоката политика Дмитрия Садзаглишвили. После действий медиков показатели здоровья саакашвили вернулись к допустимым значениям.
“Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Соответственно, в повестке дня встанет незамедлительное оказание медицинской помощи», — пояснил Садзаглишвили.
Напомним, Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 25-й день. В Минюсте страны согласились госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси.
Однако сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты настаивают на многопрофильной гражданской клинике.
«Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михеила Саакашвили должно продолжится в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования… В 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию», – отметил Садзаглишвили.
Ранее Власти писали, что бывшему президенту Михеилу Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме.