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Главная » Украина » Общество
16:07 28 Октября 2021 Просмотров 126   КомментариевКомментарии

Как вакцинироваться, если куплен поддельный COVID-сертификат: Минздрав дал объяснение

При желании сделать прививки, если ранее был приобретен “липовый” сертификат, необходимо, в первую очередь, обратиться в пункт вакцинации.

Владельцы "липовых" сертификатов могут вакцинироваться

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24″ главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он подчеркнул, что поддельный сертификат не защищает от коронавируса и не может спасти жизнь.

В пункте вакцинации придется признаться, что сертификат фальшивый.

«Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное», – рассказал Кузин.

Он также напомнил, что даже вакцинированным людям важно соблюдать элементарные противоэпидемические мер: пользоваться масками и соблюдать дистанцию.

Ранее Власти писали, что в Виннице группа злоумышленников наладила схему подделки и продажи документов о вакцинации, которые вносились в электронную систему здравоохранения.

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Тэги: минздрав украины, вакцинация
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