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11:30 29 Октября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

«Игра в кальмара» в правительстве: каких министров заменят, и на кого

В Кабмине готовят замену минимум для четверых министров – в Минреинтеграции, Минобороны, Минэкологии и министерстве стратегических отраслей промышленности.

Названы имена министров, которых отправят в отставку

О возможных кадровых ротациях в правительстве рассказал в эфире Украина 24 народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

«У нас «игра в кальмара» продолжается в правительстве и как минимум четыре игрока будут заменены”, – сказал Железняк.

По его словам, точно потеряет должность Роман Абрамовский, который возглавляет Минэкологии и который уже написал заявление об отставке.

По информации нардепа, место Абрамовского займет его заместитель по цифровой трансформации Руслан Стрелец.

Также, по мнению Железняка, точно уйдет из Минобороны Андрей Таран. В его кресло сядет Алексей Резников, возглавляющий сейчас Минреинтеграции. А освободившееся место займет нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук.

Кроме того политик дал прогноз, что уйдет и Олег Уруский с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

«Министерство было создано в июле прошлого года, но до сих пор не понятно, чем оно занимается. Ни стратегий, ни промышленности мы там не увидели. Там будет замена руководителя – им будет один из руководителей фискального органа в нашей стране», – подчеркнул Железняк.

Ранее Власти писали, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит отставку пяти министров. Об этом сообщила нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко.

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Тэги: Кабмин
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