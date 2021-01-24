ЦИК обнародовал первые результаты выборов в Черкасской и Херсонской областях

На промежуточных выборах народных депутатов, которые прошли 31 октября в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), лидируют «Слуги народа».

На обоих округах лидируют кандидаты от "Слуги народа"



Первые данные опубликовала ЦИК. Избирательный процесс в этих округах начался 1 сентября.

По информации избиркома, на округе в Херсонской области после обработки 64% протоколов лидирует кандидат от “Слуги народа” экс-губернатор Козырь. У него более 65%.

На выборах по округу в Черкасской области также лидирует кандидат от слуг мэр Золотоноши Войцеховский – у него 47%. Правда, избирком обработал только 18% протоколов.

В обоих округах было зарегистрировано 45 кандидатов в нардепы, однако позже регистрацию пяти из них отменили..

ЦИК зарегистрировал всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОИО №184 и №197, однако впоследствии отменил регистрацию пяти человек.

Таким образом, на выборах в ОИО №184 (Херсонская область) баллотировалось 15 человек, в ОИО №197 (Черкасская область) – 25.

Ранее Власти писали, что по результатам социологического опроса на выходе из избирательных участков, в Харькове на выборах городского головы со значительным отрывом победил Игорь Терехов.

Тэги: выборы, цик