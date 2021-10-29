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12:12 03 Ноября 2021 Просмотров 120   КомментариевКомментарии

У министра экономики Любченко НАБУ проводит обыски

В среду, 3 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро при поддержке СБУ проводит обыск дома у вице-премьер-министра − министра экономики Алексея Любченко.

Об этом сначала писали ряд Telegram-каналов. Затем информацию подтвердила в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.  Об этом сообщило издание Цензор.нет.

«Появилась информация об обысках. Тут не должно быть политического «окраса». Правоохранители обязаны выполнять свою работу. У нас нет неприкасаемых», сказала она.

По информации издания Бабель, обыск проводят в рамках расследования дела по ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью.

Обыск у Любченко

Обыск у Любченко

Правоохранители возле дома Любченко

Правоохранители возле дома Любченко

В то же время, сам Любченко в комментарии изданию LB.ua заявил, что по месту его проживания и работы в министерстве экономики сегодня следственные действия не происходили.

«Происходящее не имеет ко мне отношения», — цитирует издание министра.

Ранее Власти писали, что первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко подал в аппарат Верховной Рады заявление об отставке.

Источник:
Тэги: НАБУ, алексей любченко
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