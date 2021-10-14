В Польше двое полицейских избили украинца: им грозит 5 лет тюрьмы

Двум сотрудникам Повятового управления полиции в Млаве 27 октября предъявлены обвинения в превышении своих полномочий.

Полицейские, задерживая украинца, превысили свои полномочия.



Об этом сообщает Nasza Mlawa.

Расследуется инцидент, произошедший в середине сентября.

Как сообщается, «в результате применения неоправданных средств прямого принуждения в рамках задержания» 30-летнему гражданину Украины были нанесены телесные повреждения, так что он на неделю лишился трудоспособности.

Учитывая, что потерпевший – иностранец, его допросили в суде.

Объяснения подозреваемых уточняются. К ним была применена мера пресечения в виде залога.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с увольнением со службы, отметил прокурор Марцин Багинский.

Ранее Власти писали, что в городе Зелена Гура скончался 46-летний гражданин Украины, приехавший в Польшу на заработки.

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