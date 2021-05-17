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13:08 06 Ноября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Приложение «Дія» приостановит свою работу: когда и почему

Приложение «Дія» будет временно недоступно для использования в связи с важными обновлениями.

Заказ услуг и документов в приложении будет недоступен

Об этом сообщает Министерство цифровизации в Facebook.

Сервера государственного приложение «Дія» переезжают в новый и более мощный дата-центр. В связи с этим приложение перестанет работать в ночь на воскресенье, 7 ноября, с 00:00 до 07:00.

«Это важный технический апгрейд. Он обеспечит стабильность работы, позволит подключать больше услуг и выдерживать большие нагрузки, в то время, когда миллионы украинцев используют Дію», – рассказали в ведомстве.

В этот период заказ услуг и документов в приложении будет недоступен. Поэтому украинцам нужно заблаговременно сгенерировать необходимые документы, в том числе и COVID-сертификат – раньше времени.

«Как сгенерировать документ в приложении и на портале – смотрите ссылки здесь и здесь. Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать», – добавили в Минцифры.

Также сообщается, что если граждане заранее получили COVID-сертификат, то он останется, и будет работать, но его нельзя будет заказать в период апгрейда.

«Команда поддержки Дія будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, в Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит.

Источник:
Тэги: приложение, Обновление, Дія
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