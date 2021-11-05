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21:10 08 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Канаде впервые в мире поставили диагноз “астма из-за изменения климата”

Глава отделения неотложной помощи в Нельсоне считает, что причиной некоторых заболеваний теперь являются дым от лесных пожаров и жара.

Доктор Кайл Мерритт.

Об этом сообщает Times Colonist.

Доктор Кайл Мерритт говорит, что он своими глазами видит, какое влияние оказывают на его пациентов климатические изменения.

Он первым в мире поставил диагноз: астма, вызванная изменением климата. Соответствующая запись появилась в медицинской карте 70-летней пациентки.

Женщина пришла к нему на прием летом: она жаловалась на проблемы с дыханием. В июне в Канаде был поставлен температурный рекорд, жара стояла много дней,  начались лесные пожары. Из-за дыма чистота воздуха была в 43 раза ниже допустимых значений.

«У нее диабет. У нее сердечная недостаточность. Она живет в трейлере без кондиционера», – рассказал Мерритт о пациентке. В таких условиях, по его словам, ее проблемы со здоровьем обострились.

Мерритт вместе с коллегами основал группу «Врачи и медсестры за здоровье планеты». На сайте сообщества указано, что оно «будет выступать за улучшение здоровья путем защиты окружающей среды».

Ранее Власти писали, что в Канаде в июне этого года зафиксировали рекордную температуру, из-за жары умерли десятки людей.

Источник:
Тэги: Канада, врач, изменение климата
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