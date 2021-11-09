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Главная » Украина » Общество
10:57 09 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Черкасская область войдет в «красную» зону, еще два кандидата на грани

Министерство здравоохранения Украины инициировало созыв Госкомиссии ТЭБ и ЧС по поводу перевода Черкасской области в «красную» зону карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. Он также отметил, что по показателям на грани попадания в “красную” зону находятся Винницкая и Харьковская области.

«Мы уже сделали представление в Кабинет Министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса перевода Черкасской (восемнадцатой) области в «красный» уровень эпидемической опасности. В зоне риска – Винницкая и, все еще, Харьковская области», – заявил министр.

На данный момент в Украине 17 областей находятся в “красной” карантинной зоне.

Ранее Власти писали, что министерство здравоохранения Украины обновило список карантинных зон – практически вся страна “красная”.

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Тэги: карантин
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