Зеленский внезапно созывает СНБО посреди недели
Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 10 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября в 13:30 в Киеве заседания СНБО (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания», – сказано в сообщении.
Какие вопросы будут подняты на заседании пока неизвестно.
Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев СНБО в Украине собирается по пятницам.
По данным источника Украинской правды, одной из приоритетных тем повестки дня будет энергетика.
Ранее Власти писали, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал деятельность СНБО.