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17:32 09 Ноября 2021 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

Зеленский внезапно созывает СНБО посреди недели

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 10 ноября.

Зеленский внезапно созвал СНБО на среду, а не на пятницу

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября в 13:30 в Киеве заседания СНБО (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания», – сказано в сообщении.

Какие вопросы будут подняты на заседании пока неизвестно.

Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев СНБО в Украине собирается по пятницам.

По данным источника Украинской правды, одной из приоритетных тем повестки дня будет энергетика.

Ранее Власти писали, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал деятельность СНБО.

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Тэги: Владимир Зеленский, снбо
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