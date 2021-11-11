ООН созывает экстренное заседание Совбеза из-за беженцев

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание 11 ноября из-за ситуации с беженцами на границе Беларуси и Польши.

Несколько стран инициировали экстренное заседание Совбеза ООН



Об этом сообщила Le Figaro. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала ситуацию «невыносимой».

«Я потрясена тем, что большое количество мигрантов и беженцев по-прежнему остаются в ужасном положении, при температуре, близкой к отрицательной, на границе Беларуси и Польши» , – заявила Бачелет.

Она призвала все страны, имеющие отношение к этой ситуации, принять незамедлительные меры по разрядке и ее разрешению в соответствии с их обязательствами и международными стандартами в области прав человека и беженцев

В результате Эстония, Франция и Ирландия инициировали созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое должно состояться во второй половине дня в четверг.

Ранее Власти сообщали, что в Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.

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