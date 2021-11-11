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18:29 11 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Игорь Терехов официально назван мэром Харькова

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за регистрацию Игоря Терехова городским головой.

Терехова официально признали мэром Харькова

Об этом сообщило “Суспiльне” со ссылкой на общественную организацию «Гражданская сеть «Опора», которая транслировала заседание избиркома вживую.

По словам председателя ТИК Елены Матвиенко, комиссия получила от Терехова необходимый пакет документов лично.

«Заявление о регистрации городским головой, заявление о прекращении действия представительского мандата, описание документов, решение Харьковского городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета 8 созыва, копия трудовой книжки и копия паспорта», – перечислила документы Матвиенко.

«Рассмотрев указанное заявление, а также добавленные в него документы Харьковская городская территориальная избирательная комиссия [...] установила их соответствие требованиям Избирательного кодекса», – сказала председатель ТИК.

Решение поддержали единогласно.

Теперь терехову осталось принять присягу городского головы.

ранее Власти сообщали, что городская избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на отдельных участках и отменять победу Игоря Терехова на выборах мэра из-за нарушений, которые выявила гражданская сеть ОПОРА.

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Тэги: Харьков, Игорь Терехов
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