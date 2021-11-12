Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена
Турецкие авиакомпании резко сократили количество рейсов в направлении Беларуси.
Об этом сообщает белорусская авиакомпания Belavia на своем официальном сайте.
12 ноября стало известно, что турецкие власти ограничили возможность для граждан Ирака, Сирии и Йемена пользоваться авиарейсами в направлении Беларуси.
Таким образом, белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила что не будет принимать на рейсы из Турции в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.
«Такое решение приняли турецкие власти в отношении всех рейсов в направлении Беларуси. Пассажиры авиакомпании „Белавиа“, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения», – говорится в сообщении на сайте белорусской авиакомпании.
Ранее информацию об ограничении рейсов озвучил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох у себя в Twitter.
“Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет принимать на борт рейсов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением владельцев дипломатических паспортов”, — сообщил Кумох.
Этим событиям предшествовало заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о введении санкций против авиакомпаний, замешанных в миграционной проблеме.
После этого Turkish Airlines и российский “Аэрофлот” заявили что не имеют отношения к перевозке нелегалов в Беларусь.
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