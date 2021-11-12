К польской границе прибывают белорусские силовики. Видео

Беларусь стягивает силовиков к границе Польши в районе пропускного пункта Кузьница.

На границе с Польшей по-прежнему находится более 1000 мигрантов



Об этом сообщает Министерства обороны Польши в Twitter.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

На опубликованной минобороны видеозаписи видно, как около 25 человек в военной форме во главе с командиром прибыли на границу Польши со стороны Беларуси в районе пропускного пункта Кузьница.

На кадрах они идут вдоль забора из колючей проволоки, у некоторых из них присутствует оружие.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej(@MON_GOV_PL) November 13, 2021

На границе с Польшей по-прежнему находится более 1000 мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза.

Как ранее сообщали Власти:

Польша может закрыть таможенные пункты на границе с Беларусью и остановить железнодорожное сообщение.

США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.

Тэги: Польша, беларусь, мигранты