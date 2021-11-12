К польской границе прибывают белорусские силовики. Видео
Беларусь стягивает силовиков к границе Польши в районе пропускного пункта Кузьница.
Об этом сообщает Министерства обороны Польши в Twitter.
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На опубликованной минобороны видеозаписи видно, как около 25 человек в военной форме во главе с командиром прибыли на границу Польши со стороны Беларуси в районе пропускного пункта Кузьница.
На кадрах они идут вдоль забора из колючей проволоки, у некоторых из них присутствует оружие.
W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo
— Ministerstwo Obrony Narodowej(@MON_GOV_PL) November 13, 2021
На границе с Польшей по-прежнему находится более 1000 мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза.
Widok na granicę z policyjnego śmigłowca @PolskaPolicja#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/GKDjeLQIeO
— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 12, 2021
Как ранее сообщали Власти:
- Польша может закрыть таможенные пункты на границе с Беларусью и остановить железнодорожное сообщение.
- США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.