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18:45 13 Ноября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

К польской границе прибывают белорусские силовики. Видео

Беларусь стягивает силовиков к границе Польши в районе пропускного пункта Кузьница.

На границе с Польшей по-прежнему находится более 1000 мигрантов

Об этом сообщает Министерства обороны Польши в Twitter.

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На опубликованной минобороны видеозаписи видно, как около 25 человек в военной форме во главе с командиром прибыли на границу Польши со стороны Беларуси в районе пропускного пункта Кузьница.

На кадрах они идут вдоль забора из колючей проволоки, у некоторых из них присутствует оружие.

На границе с Польшей по-прежнему находится более 1000 мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза.

Как ранее сообщали Власти:

Источник:
Тэги: Польша, беларусь, мигранты
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