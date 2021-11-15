Пазл сложился: полиция получила доступ к телефону Полякова, будет брифинг

Правоохранители получили доступ к мобильному телефону нардепа Антона Полякова, который умер при странных обстоятельствах в ночь на 8 октября.

Полиция пообещала раскрыть подробности расследования смерти Полякова



Об этом заявил в эфире программы “Право на власть” министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он пообещал в ближайшее время провести брифинг и раскрыть подробности расследования смерти нардепа.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам главы МВД, сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз.

Также он отметил, что благодаря сотрудничеству с международными партнерами украинские правоохранители получили доступ к мобильному телефону Полякова.

“Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Нацполиции, которая расскажет подробности, которые собственно, составили полностью пазл, связанный с этим событием», – пообещал Монастырский.

Он также заверил, что МВД будет полностью помогать новосозданной ВСК по расследованию смерти Полякова.

Ранее Власти.нет сообщали:

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.

При осмотре личных вещей нардепа Антона Полякова после его смерти правоохранители обнаружили два катетера с неизвестным коричневым веществом и значительную сумму денег.

В организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: МВД, Смерть Полякова, Антон Поляков, Денис Монастырский