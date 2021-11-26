На границе Беларуси и Литвы нашли труп избитого мигранта в спальном мешке
На границе Беларуси и Литвы на участке пограничной заставы «Видзы» был обнаружен труп мигранта.
Об этом 28 ноября сообщил Пограничный комитет Белоруссии. На вид мужчине афро-азиатской внешности было около 30 лет.
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Беженца нашли в спальном мешке, он вроде бы был избит. Белорусские пограничники заявили, что тело выбросили литовцы.
Литовские же пограничники заявили, что никакой информации о смерти беженца не владеют.
В том месте, которое называют белорусы, в последнее время мигранты не пытались пробраться в Литву, и не было случаев, чтобы их оттуда разворачивали, – сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.
Ранее Власти сообщали, что около 100 мигрантов штурмовали границу Польши с лазерами и прожекторами.