Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2022 год
Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и отдельно – в целом.
«За» проголосовали 268 нардепов.
Голоса распределились таким образом:
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«Слуга народа» – 215;
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«Довіра» – 19;
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«За майбутнє» – 21;
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Внефракционные – 10;
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«Батькивщина» – 2;
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«Голос» – 1.
Где возьмут деньги
Как сообщила Liga.net Доходы госбюджета увеличили по сравнению с первым чтением и предусмотрели на уровне 1,322 трлн грн.
Относительно доходов внесены следующие изменения:
- увеличены показатели по: налогу на прибыль предприятий (на 21,1 млрд грн); рентной платы за пользование недрами для добычи нефти (на 1,26 млрд грн) и природного газа (на 22,7 млрд грн);
-НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (на 13,3 млрд грн) и с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (на 6,5 млрд грн);
- акцизного налога с производимых в Украине подакцизных товаров (продукции) (на 625 млн грн) и с ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров (продукции) (на 2,09 млрд грн).
Куда потратят
Расходы также увеличены до – 1521,2 млрд грн.
В частности, на инфраструктуру предлагается дополнительно выделить 25 млрд грн – 9 млрд грн - инфраструктурная субвенция на реконструкцию и строительство новых учреждений здравоохранения и образования, спортплощадок и дворцов спорта. 4,4 млрд грн на строительство аэропортовой инфраструктуры и создание Национального авиаперевозчика, 4,3 млрд грн на поддержку железнодорожного транспорта, 1,1 млрд грн – обустройство госграниц, 500 млн грн на развитие туристической инфраструктуры, природоохранных парков и заповедников.
Дефицит бюджета составляет 3,5% ВВП.
ВВП – на уровне 5368,7 млрд грн. Рост экономики ожидается на уровне 3,8%.
Объем платежей по обслуживанию госдолга уменьшен на 1430 млн грн, в том числе за счет уменьшения объема платежей по обслуживанию государственного внутреннего долга.
Среднемесячная зарплата составит 15300 грн.
Потребительская инфляция достигнет 6,2%.
Среднегодовой курс закладывается на уровне 28,6 гривны за доллар.
Расходы на органы власти:
Офис Президента – 2,9 млрд грн;
Секретариат Кабмина – 1,3 млрд грн;
Аппарат Верховной Рады – 2,7 млрд грн;
Офис Генпрокурора – 13,6 млрд грн;
СБУ – 16,1 млрд грн;
МВД – 98,2 млрд грн.
Минимальная зарплата
В бюджете на 2022 год предусмотрели рост минимальной заработной платы. Ее планируют повысить:
до 6500 грн. с 1 января 2022 года;
до 6700 грн – с 1 октября 2022 года;
Прожиточный минимум
В 2022 году предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц:
с 1 января 2022 года в размере 2393 грн;
с 1 июля – 2508 грн;
с 1 декабря – 2589 грн.
Минимальная пенсия
С 1 июня 2022 – 2027 грн.
С 1 декабря 2022 – 2093 грн.
Ранее Власти сообщали, что Верховная Рада на заседании 20 октября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Его поддержали 264 нардепа.