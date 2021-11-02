Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и отдельно – в целом.

"За" проголосовали 268 нардепов



«За» проголосовали 268 нардепов.

Голоса распределились таким образом:

«Слуга народа» – 215;

«Довіра» – 19;

«За майбутнє» – 21;

Внефракционные – 10;

«Батькивщина» – 2;

«Голос» – 1.

Где возьмут деньги

Как сообщила Liga.net Доходы госбюджета увеличили по сравнению с первым чтением и предусмотрели на уровне 1,322 трлн грн.

Относительно доходов внесены следующие изменения:

- увеличены показатели по: налогу на прибыль предприятий (на 21,1 млрд грн); рентной платы за пользование недрами для добычи нефти (на 1,26 млрд грн) и природного газа (на 22,7 млрд грн);

-НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (на 13,3 млрд грн) и с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (на 6,5 млрд грн);

- акцизного налога с производимых в Украине подакцизных товаров (продукции) (на 625 млн грн) и с ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров (продукции) (на 2,09 млрд грн).

Куда потратят

Расходы также увеличены до – 1521,2 млрд грн.

В частности, на инфраструктуру предлагается дополнительно выделить 25 млрд грн – 9 млрд грн - инфраструктурная субвенция на реконструкцию и строительство новых учреждений здравоохранения и образования, спортплощадок и дворцов спорта. 4,4 млрд грн на строительство аэропортовой инфраструктуры и создание Национального авиаперевозчика, 4,3 млрд грн на поддержку железнодорожного транспорта, 1,1 млрд грн – обустройство госграниц, 500 млн грн на развитие туристической инфраструктуры, природоохранных парков и заповедников.

Дефицит бюджета составляет 3,5% ВВП.

ВВП – на уровне 5368,7 млрд грн. Рост экономики ожидается на уровне 3,8%.

Объем платежей по обслуживанию госдолга уменьшен на 1430 млн грн, в том числе за счет уменьшения объема платежей по обслуживанию государственного внутреннего долга.

Среднемесячная зарплата составит 15300 грн.

Потребительская инфляция достигнет 6,2%.

Среднегодовой курс закладывается на уровне 28,6 гривны за доллар.

Расходы на органы власти:

Офис Президента – 2,9 млрд грн;

Секретариат Кабмина – 1,3 млрд грн;

Аппарат Верховной Рады – 2,7 млрд грн;

Офис Генпрокурора – 13,6 млрд грн;

СБУ – 16,1 млрд грн;

МВД – 98,2 млрд грн.

Минимальная зарплата

В бюджете на 2022 год предусмотрели рост минимальной заработной платы. Ее планируют повысить:

до 6500 грн. с 1 января 2022 года;

до 6700 грн – с 1 октября 2022 года;

Прожиточный минимум

В 2022 году предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц:

с 1 января 2022 года в размере 2393 грн;

с 1 июля – 2508 грн;

с 1 декабря – 2589 грн.

Минимальная пенсия

С 1 июня 2022 – 2027 грн.

С 1 декабря 2022 – 2093 грн.

Ранее Власти сообщали, что Верховная Рада на заседании 20 октября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Его поддержали 264 нардепа.

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Тэги: Верховная Рада, бюджет