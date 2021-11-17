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15:47 03 Декабря 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Оттягивали до последнего: Беларусь пригрозила Западу мощными ответными санкциями

Беларусь в ближайшие дни примет пакет ответных экономических санкций против Запада.

Лукашенко и Головченко "раздавят" Запад санкциями

Об этом сообщило БЕЛТА со ссылкой на премьер-министра Романа Головченко.

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По его словам, белорусская сторона неоднократно предупреждала западных партнеров, что не стоит вводить санкции.

«Во-первых, это нелегитимно. Во-вторых, от этого страдают граждане, о которых они якобы пекутся, предприятия. Но тем не менее эти решения приняты», – констатировал Головченко.

Он также отметил, что Беларусь несколько раз откладывала принятие жестких ответных мер, рассчитывая на благоразумие другой стороны. «Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны», – заявил премьер-министр.

Он пообещал большой список ответных санкций, которые будут не асимметричными и не формальные.

“Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы», – подчеркнул Головченко.

Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в ЕС, если против Минска введут новые санкции.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: санкции, беларусь
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