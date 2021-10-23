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Главная » Украина » Общество
07:48 09 Декабря 2021 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

США отправят Украине на этой неделе оружие и боеприпасы

США отправят Украине на этой неделе последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год.

В Украину отправят последнюю партию военной помощи США

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Она будет включать стрелковое оружие и боеприпасы.

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«Президент Байден одобрил пакет военной помощи на 60 млн долларов, последняя часть которой прибывает в Украину на этой неделе», – сказал Кирби.

Представитель Пентагона пояснил, что в последнюю партию военной помощи войдут стрелковое оружие и боеприпасы.

Как сообщали Власти, 22 октября в Украину прибыла третья партия военной помощи от правительства США – включая боеприпасы, высокоточное вооружение, медицинское имущество.

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Тэги: США, военная помощь
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