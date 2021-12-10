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Главная » Мир » Политика
18:01 10 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия потребовала от НАТО отозвать обещание 13-летней давности о вступлении Украины

Российская Федерация потребовала от НАТО официально отозвать обещание 13-летней давности о вступлении Украины.

В МИД РФ вспомнили о решении саммита в Бухаресте от 2008 года

Об этом сказано в заявлении МИД России. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.

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«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – сказано в заявлении.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным предложил создать специальную структуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, МИД РФ
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