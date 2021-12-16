Количество зараженных “Омикроном” удваивается каждые 2-3 дня – ВОЗ

Специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро считает распространение нового штамма коронавируса «беспрецедентным».

Британию накрывает новая волна эпидемии.



Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Набарро считает, что «Омикрон» представляет серьезную проблему не только для Великобритании, но и для Европы и мира.

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«У нас достаточно информации во Всемирной организации здравоохранения, чтобы четко указать, что этот штамм распространяется очень быстро с удвоением числа случаев каждые два-три дня», – сказал он.

Он призвал каждого человека сделать «все возможное», чтобы свести к минимуму социальные контакты, носить медицинские маски и соблюдать правила гигиены, чтобы предотвратить передачу «штамма-супермутанта».

Власти писали, что в среду, 15 декабря, в Великобритании было зарегистрировано самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 с начала пандемии – 78610. По этому показателю страна занимает второе место в мире, уступая только США.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, штамм омикрон