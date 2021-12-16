Количество зараженных “Омикроном” удваивается каждые 2-3 дня – ВОЗ
Специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро считает распространение нового штамма коронавируса «беспрецедентным».
Об этом сообщает Daily Mail.
Доктор Набарро считает, что «Омикрон» представляет серьезную проблему не только для Великобритании, но и для Европы и мира.
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«У нас достаточно информации во Всемирной организации здравоохранения, чтобы четко указать, что этот штамм распространяется очень быстро с удвоением числа случаев каждые два-три дня», – сказал он.
Он призвал каждого человека сделать «все возможное», чтобы свести к минимуму социальные контакты, носить медицинские маски и соблюдать правила гигиены, чтобы предотвратить передачу «штамма-супермутанта».
Власти писали, что в среду, 15 декабря, в Великобритании было зарегистрировано самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 с начала пандемии – 78610. По этому показателю страна занимает второе место в мире, уступая только США.