Путин хочет сделку: что Кремль предложил США в обмен на мир
Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.
Текст документа выложили на сайте МИД РФ. Он касается как общих взаимных обязательств двух стран, так и затрагивающих Украину.
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В частности о перспективах Украины на членство и сотрудничество с евроатлантическими структурами.
Если коротко, то проект предусматривает следующие обязательства:
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Россия предлагает НАТО исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к альянсу Украины;
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Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и малой дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;
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Россия предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
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Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
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Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;
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Россия и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
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Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
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Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;
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Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
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Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, странах Восточной Европы, Закавказья, Центральной Азии;
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Россия и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
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Россия предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) – кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.
Как сообщали Власти, Россия предложила НАТО отказаться от планов по расширению на восток и принятию в состав альянса Украины и других государств.