В одной из областей Украины – ни одного заболевшего COVID-19 за сутки

За последние сутки по состоянию на утро 20 декабря в Украине подтвердили 2536 новых случаев СЩМШВ-19, умерли от болезни 157 человек, преодолели ее 6690 украинцев.

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Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 250 детей и 26 медработников.

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Лидером по количеству новых заболеваний остался Киев – 497 случаев, далее идет Волынь – 170, Харьковщина – 133.

При этом в Херсонской области не зафиксировали ни одного новго заражения.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 497;

Винницкая область – 69;

Волынская область – 170;

Днепропетровская область – 50;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 123;

Закарпатская область – 65;

Запорожская область – 110;

Ивано-Франковская область – 101;

Киевская область – 121;

Кировоградская область – 74;

Луганская область – 6;

Львовская область – 124;

Николаевская область – 89;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 56;

Ривненская область – 51;

Сумская область – 47;

Тернопольская область – 98;

Харьковская область – 133;

Херсонская область – 0;

Хмельницкая область – 77;

Черкасская область – 132;

Черновицкая область – 78;

Черниговская область – 81.

Как сообщали Власти, эксперты предупредили – если не ввести более жесткие ограничения для противодействия распространению штамма “Омикрон”, в Великобритании может произойти небывалый всплеск заболеваемости, а количество смертей может вырасти до 6000 в сутки.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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