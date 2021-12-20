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08:56 20 Декабря 2021 Просмотров 327   КомментариевКомментарии

В одной из областей Украины – ни одного заболевшего COVID-19 за сутки

За последние сутки по состоянию на утро 20 декабря в Украине подтвердили 2536 новых случаев СЩМШВ-19, умерли от болезни 157 человек, преодолели ее 6690 украинцев.

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Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 250 детей и 26 медработников.

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Лидером по количеству новых заболеваний остался Киев – 497 случаев, далее идет Волынь – 170, Харьковщина – 133.

При этом в Херсонской области не зафиксировали ни одного новго заражения.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 497;

  • Винницкая область – 69;

  • Волынская область – 170;

  • Днепропетровская область – 50;

  • Донецкая область – 121;

  • Житомирская область – 123;

  • Закарпатская область – 65;

  • Запорожская область – 110;

  • Ивано-Франковская область – 101;

  • Киевская область – 121;

  • Кировоградская область – 74;

  • Луганская область – 6;

  • Львовская область – 124;

  • Николаевская область – 89;

  • Одесская область – 63;

  • Полтавская область – 56;

  • Ривненская область – 51;

  • Сумская область – 47;

  • Тернопольская область – 98;

  • Харьковская область – 133;

  • Херсонская область – 0;

  • Хмельницкая область – 77;

  • Черкасская область – 132;

  • Черновицкая область – 78;

  • Черниговская область – 81.

Как сообщали Власти, эксперты предупредили – если не ввести более жесткие ограничения для противодействия распространению штамма “Омикрон”, в Великобритании может произойти небывалый всплеск заболеваемости, а количество смертей может вырасти до 6000 в сутки.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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