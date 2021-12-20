В одной из областей Украины – ни одного заболевшего COVID-19 за сутки
За последние сутки по состоянию на утро 20 декабря в Украине подтвердили 2536 новых случаев СЩМШВ-19, умерли от болезни 157 человек, преодолели ее 6690 украинцев.
Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 250 детей и 26 медработников.
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Лидером по количеству новых заболеваний остался Киев – 497 случаев, далее идет Волынь – 170, Харьковщина – 133.
При этом в Херсонской области не зафиксировали ни одного новго заражения.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 497;
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Винницкая область – 69;
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Волынская область – 170;
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Днепропетровская область – 50;
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Донецкая область – 121;
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Житомирская область – 123;
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Закарпатская область – 65;
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Запорожская область – 110;
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Ивано-Франковская область – 101;
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Киевская область – 121;
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Кировоградская область – 74;
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Луганская область – 6;
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Львовская область – 124;
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Николаевская область – 89;
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Одесская область – 63;
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Полтавская область – 56;
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Ривненская область – 51;
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Сумская область – 47;
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Тернопольская область – 98;
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Харьковская область – 133;
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Херсонская область – 0;
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Хмельницкая область – 77;
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Черкасская область – 132;
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Черновицкая область – 78;
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Черниговская область – 81.
Как сообщали Власти, эксперты предупредили – если не ввести более жесткие ограничения для противодействия распространению штамма “Омикрон”, в Великобритании может произойти небывалый всплеск заболеваемости, а количество смертей может вырасти до 6000 в сутки.