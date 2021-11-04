Земле грозит мощная солнечная буря: в чем опасность

Доктор Тамита Сков, физик, занимающийся космической погодой, предупредила о потенциальной опасной вспышке на Солнце.

Самые сильные магнитные бури могут привести к коллапсу всей энергосистемы Земли.



Об этом сообщает Express.

«Прямо сейчас на Солнце видно несколько солнечных пятен. Два из них достаточно крупные, но вспышки пока не было», – говорит Тамита Сков.

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Также она добавила, что в ближайшие дни солнечный ветер может вызвать на Земле полярное сияние – его увидят жители Великобритании, Исландии и части Канады.

Именно пятна на Солнце являются причиной возникновения магнитных бурь: возле них происходят вспышки энергии, которая, высвобождаясь с поверхности звезды, устремляется в открытый космос и может достигать Земли.

Вспышки на Солнце могут привести к сбоям в энергосистемах, а также повлиять на работу спутников, ухудшив качество спутниковой связи. Самые сильные магнитные бури могут вызвать коллапс всей энергосистемы Земли, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что на Землю обрушилась сильнейшая за последние несколько лет магнитная буря.

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