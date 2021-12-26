В Бельгии прошли многотысячные протесты из-за закрытия театров
В воскресенье, 26 декабря, работники культуры Бельгии вышли на акции протеста из-за новых карантинных ограничений.
Об этом сообщает AP.
По данным властей, в протестах приняли участие более пяти тысяч человек.
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Несмотря на проливной дождь, участники акции протеста с плакатами «Шоу должно продолжаться» или «Нет культуры – нет будущего» собрались на Мон-де-Арт в Брюсселе – символическом месте, где в 1830 году была провозглашена независимости Бельгии, отмечает агентство.
Работники сферы культуры недовольны новыми ограничениями, из-за которых отменили большинство культурных мероприятий.
В то же время, продолжают работу рождественские ярмарки, рестораны и бары.
Также, как сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ, десятки кинотеатров проигнорировали распоряжение о закрытии.
Ранее Власти писали, что в Брюсселе демонстрация против карантина переросла в массовые беспорядки.