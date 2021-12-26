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Главная » Мир » Общество
09:13 27 Декабря 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

В Бельгии прошли многотысячные протесты из-за закрытия театров

В воскресенье, 26 декабря, работники культуры Бельгии вышли на акции протеста из-за новых карантинных ограничений.

Работники сферы культуры недовольны новыми ограничениями.

Об этом сообщает AP.

По данным властей, в протестах приняли участие более пяти тысяч человек.

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Несмотря на проливной дождь, участники акции протеста с плакатами «Шоу должно продолжаться» или «Нет культуры – нет будущего» собрались на Мон-де-Арт в Брюсселе – символическом месте, где в 1830 году была провозглашена независимости Бельгии, отмечает агентство.

Работники сферы культуры недовольны новыми ограничениями, из-за которых отменили большинство культурных мероприятий.

В то же время, продолжают работу рождественские ярмарки, рестораны и бары.

Также, как сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ, десятки кинотеатров проигнорировали распоряжение о закрытии.

Духовой оркестр сопровождал воскресную демонстрацию на Мон-де-Арт.

Ранее Власти писали, что в Брюсселе демонстрация против карантина переросла в массовые беспорядки.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Бельгия, акции протеста, карантин
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