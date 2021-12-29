Путин хочет давать гражданство РФ всем рожденным в СССР и их детям

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для бывших граждан СССР и их детей.

Получить паспорт гражданина РФ станет совсем просто



Соответствующий законопроект можно посмотреть на сайте Госдумы. В первую очередь он наделяет главу государства полномочиями определять категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.

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«Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых других целях», – сказано в документе.

Кроме того, существенно сокращен список требований для получения российского гражданства. Пртенедовать на него могут люди из 20 категорий, среди которых появились и граждане вывшего СССР, а также их дети.

Также получить паспорт РФ могут лица, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы современной России).

Еще законопроект предлагает предоставлять российское гражданство при изменении государственной границы Российской Федерации .

«Лица, проживающие на территории, государственную принадлежность которой изменены, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, установленные федеральным конституционным законом международным договором Российской Федерации», – сказано в законопроекте.

Как сообщали Власти, Госдума России рассмотрит закон об упрощенном получении гражданства для белорусов и украинцев.

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