НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:09 29 Декабря 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Путин хочет давать гражданство РФ всем рожденным в СССР и их детям

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для бывших граждан СССР и их детей.

Получить паспорт гражданина РФ станет совсем просто

Соответствующий законопроект можно посмотреть на сайте Госдумы. В первую очередь он наделяет главу государства полномочиями определять категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых других целях», – сказано в документе.

Кроме того, существенно сокращен список требований для получения российского гражданства. Пртенедовать на него могут люди из 20 категорий, среди которых появились и граждане вывшего СССР, а также их дети.

Также получить паспорт РФ могут лица, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы современной России).

Еще законопроект предлагает предоставлять российское гражданство при изменении государственной границы Российской Федерации .

«Лица, проживающие на территории, государственную принадлежность которой изменены, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, установленные федеральным конституционным законом международным договором Российской Федерации», – сказано в законопроекте.

Как сообщали Власти, Госдума России рассмотрит закон об упрощенном получении гражданства для белорусов и украинцев.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Путин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.12.2021 09:57
Байден не исключил новую встречу с Путиным 10 января
ТОР
28.12.2021 15:57
Кремль начал подготовку к выборам Путина президентом в 2024 году
ТОР
27.12.2021 09:58
В Кремле рассказали, что готовы обсуждать на переговорах с Зеленским
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Израиль нанес мощный авиаудар по Сирии

08:49 Мир

В Одессе в бильярдом клубе устроили стрельбу: убит “криминальный авторитет”

07:51 Украина

Зеленский ввел санкции против телеканалов соратников Медведчука

06:28 Украина

Ученые рассказали как не «подхватить» ковид в общественном транспорте

03:39 Мир

12-летний мальчик обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта

21:54 Мир

Названы первые признаки заражения “Омикроном”

20:15 Мир

Названы симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую

14:26 Украина

В России заявили о готовности использовать армию за пределами страны

11:12 Мир

Беженцы продолжают прорваться из Беларуси в Польшу: пограничников забрасывают камнями

20:00 Мир

Украина на границе с Россией построила 100-километровый забор с колючей проволокой

18:30 Украина

Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II

16:50 Мир

Новости | NetGameSlots.com